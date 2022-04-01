Катарський Каспер та запальне тріо: представлені офіційний маскот та гімн ЧС-2022

Davido, Trinidad Cardona та Aisha написали гімн до ЧС-2022, а La Eeb став його маскотом

Сьогодні у Досі відбулася жеребкування ЧС-2022 , який у листопаді-грудні пройде у Катарі Своїх потенційних суперників дізналася і про збірну України.

Команда Олександра Петракова не змогла у березні зіграти у відборі на Мундіаль через вторгнення Росії до нашої країни. Ігри проти Шотландії та, можливо, Уельсу перенесені на червень.

Реклама

Читайте також: ФІФА представила офіційний м'яч ЧС-2022

Тим часом у столиці Катару сьогодні були представлені офіційний маскот та гімн турніру. Талісманом ЧС-2022 буде маленька паранжа Лаїб (La Eeb), що в арабському означає "талановитий гравець". Багато хто порівняв цей маскот з Каспером з однойменного мультфільму.

Реклама

Відбулася презентація офіційного саундтреку Мундіалю. Його записало тріо Trinidad Cardona, Davido та Aisha. Трек називається Hayya Hayya (Better Together).

Нагадаємо, якщо збірна України проб'ється на ЧС-2022, її суперниками по групі В стануть Англія, США та Іран. Перший матч відбудеться 21 листопада проти американців, через чотири дні – гра з Іраном, а закінчать групову стадію 29 листопада битвою проти Англії.