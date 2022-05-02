Карма наздогнала "чистого" рашиста! Намалював свастику Z – йди геть

Російського кіберспортсмена звільнили за рашизм / Фото: Колаж: Сьогодні

Багаторазовий чемпіон різних змагань кіберспортивний клуб з Росії Virtus.pro звільнив зі свого складу спортсмена, який на розминці великого турніру намалював рашистську свастику Z. Саме такий знак використовують російські окупаційні війська.

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Іван Москаленко з Владивостока на прізвисько Pure (переклад з англ. – "чистий") під час змагань з Dota 2 турніру DPC у Східній Європі (рейтинговий турнір) на одній з карт перед початком протистояння намалював велику літеру Z.

У прояві рашизму Москаленка зауважив коментатор змагання і на це одразу звернули увагу організатори турніру. Команду Outsiders (Virtus.pro) було дискваліфіковано.

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Але ця історія не завершилася. Незважаючи на вибачення 18-річного росіянина, який назвав свої дії випадковістю, було виключено зі складу команди. Пізніше кіберспортивний клуб взагалі розірвав з ним контракт. Тож карма наздогнала "чистого" рашиста.

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