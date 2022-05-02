Карма догнала "чистого" рашиста! Нарисовал свастику Z – вон из команды

Российского киберспортсмена уволили за рашизм / Фото: Коллаж: Сегодня

Многократный чемпион различных соревнований киберспортивный клуб из России Virtus.pro уволил из своего состава спортсмена, который на разминке крупного турнира нарисовал рашистскую свастику Z. Именно такой знак используют российские оккупационные войска.

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Иван Москаленко из Владивостока по прозвище Pure (перевод с англ. – "чистый") во время соревнований по Dota 2 турнира DPC в Восточной Европе (рейтинговые турнир) на одной из карт перед началом противостояния нарисовал большую литеру Z.

В проявлении рашизма Москаленко заметил комментатор соревнования и на это сразу же обратили внимание организаторы турнира. Команда Outsiders (Virtus.pro) была дисквалифицирована.

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Но этом история не закончилась. Несмотря на извинения 18-летнего россиянина, который назвал произошедшее случайностью, он был исключен из состава команды. Позже киберспортивный клуб и вовсе расторг с ним контракт. Так что карма настигла "чистого" рашиста.

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