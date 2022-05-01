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Показал искренние эмоции. Тимощук впервые появился на публике после начала войны

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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1 мая, 19:47
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Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук отпраздновал чемпионство Зенита, деньги которого ему дороже родной страны
Анатолий Тимощук не хочет замечать войны на своей родине
Анатолий Тимощук не хочет замечать войны на своей родине / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала военной агрессии Российской Федерации против Украины Анатолий Тимощук, как воды в рот набрал. Рекордсмен сборной Украины, который был примером для своих партнеров по команде, предпочел отмалчиваться и не замечать преступления России ради своего благополучия.

И вот впервые за последние два месяца Тимощук появился на публике. Бывшая легенда Украины появился на матче Зенита против Локомотива, по итогам которого Зенит в четвертый раз подряд стал чемпионом России.

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Тимощук с огромным энтузиазмом отпраздновал победу свой команды, обнимаясь с руководителями клуба. А в это время российские войска бомбят его родную страну и убивают мирных граждан Украины.

Естественно, в руках экс-игрока сборной Украины не было "сине-желтого" флага. Тимощуку даже не хватило духа надеть ленточку в украинских цветах.

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Ранее мы сообщали, что лидеру сборной Украины Андрею Ярмоленко удалось после начала войны поговорить с Анатолием Тимощуком. Но этот разговор его разочаровал.

Тимощука не волнует горе украинского народа
Тимощука не волнует горе украинского народа / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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Одной из причин такого поведения Тимощука называли его связи с ФСБ России. Подробно о связях Анатолия с влиятельными людьми из РФ рассказывал экс-менеджер украинца Виталий Юрченко.

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