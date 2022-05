Показал искренние эмоции. Тимощук впервые появился на публике после начала войны

С начала военной агрессии Российской Федерации против Украины Анатолий Тимощук, как воды в рот набрал. Рекордсмен сборной Украины, который был примером для своих партнеров по команде, предпочел отмалчиваться и не замечать преступления России ради своего благополучия.

И вот впервые за последние два месяца Тимощук появился на публике. Бывшая легенда Украины появился на матче Зенита против Локомотива, по итогам которого Зенит в четвертый раз подряд стал чемпионом России.

Тимощук с огромным энтузиазмом отпраздновал победу свой команды, обнимаясь с руководителями клуба. А в это время российские войска бомбят его родную страну и убивают мирных граждан Украины.

Look at who made a public appearance yday



Celebrating winning a title last night whilst his countrymen are bombed, deported raped & killed by the country that pays his wages pic.twitter.com/o1roNt5NYP