Показав щирі емоції. Тимощук вперше з'явився на публіці після початку війни

З початку військової агресії Російської Федерації проти України Анатолій Тимощук, як води в рот набрав. Рекордсмен збірної України, який був прикладом для своїх партнерів по команді, вважав за краще відмовчуватись і не помічати злочини Росії заради свого благополуччя.

І ось вперше за останні два місяці Тимощук з'явився на публіці. Колишня легенда України вийшов на поле після матчу Зеніта проти Локомотива, за підсумками якого пітерський клуб вчетверте поспіль став чемпіоном Росії.

Тимощук із величезним ентузіазмом відсвяткував перемогу своєї команди, обіймаючись з керівниками клубу. А в цей час російські війська бомблять його рідну країну та вбивають мирних громадян України.

Look at who made a public appearance yday



Celebrating winning a title last night whilst his countrymen are bombed, deported raped & killed by the country that pays his wages pic.twitter.com/o1roNt5NYP