Капа вилетіла з рингу! Жорстокий нокаут у вазі Ломаченка

Зелена капа вилітає з рингу / Фото: Twitter

У поєдинку легковаговиків танзанійський проспект Джума Чокі на рідному рингу загасив світло малавійцю Саліму Чазамі на прізвисько Руйнівник.

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У третьому раунді Чокі викинув два поспіль розгонисті бічні. Якщо лівий пролетів трохи повз ціль, то правий влучив у щелепу Чазамі – удар був такої сили, що зелена капа у малавійця вилетіла за межі рингу, а сам Саліму завалився на канвас обличчям уперед.

За кілька секунд після нищівного удару Чазама зумів підвестися на ноги, але рефері розсудливо зупинив бій, присудивши перемогу Чокі.

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Для непереможного танзанійця Чокі це п'ята вікторія на профі-рингу, друга – нокаутом.

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Позаяк малавієць Чазама зазнав вже сьомої поразки (п'ята – нокаутом) за двох нічиїх та 13 перемог.

Раніше було названо найкращий нокаут року в боксі – таким визнали лівий хук, яким Оскар Вальдес завалив Мігеля Берчельта.