Калиниченко розповів Федуну, що йому потрібно зробити зі Спартаком

Спартак у стартовому матчі Ліги Європи програв Легії / Фото: Reuters

Екс-футболіст збірної України і московського Спартака Максим Калініченко різко висловився на адресу президента "червоно-білих" в своєму Twitter, після їхньої поразки від Легії 0:1 у матчі першого туру Ліги Європи.

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"Леонід Арнольдович Федун, будь ласка, продайте клуб! Сил дивитися на це все вже немає...", написав Калініченко.

Нагадаємо, що Спартак програв аутсайдеру польського чемпіонату у першому турі Ліги Європи. У складі Легії зі стартових хвилин грав півзахисник збірної України Ігор Харатін, який був замінений на 59 хвилині гри.

Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Максим Калініченко протягом восьми років виступав за московський Спартак. Також на його рахунку 47 матчів і сім м'ячів за збірну України.