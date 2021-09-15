Калиниченко розповів Федуну, що йому потрібно зробити зі Спартаком

Спартак у стартовому матчі Ліги Європи програв Легії / Фото: Reuters
Екс-футболіст збірної України і московського Спартака Максим Калініченко різко висловився на адресу президента "червоно-білих" в своєму Twitter, після їхньої поразки від Легії 0:1 у матчі першого туру Ліги Європи.
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"Леонід Арнольдович Федун, будь ласка, продайте клуб! Сил дивитися на це все вже немає...", написав Калініченко.
Нагадаємо, що Спартак програв аутсайдеру польського чемпіонату у першому турі Ліги Європи. У складі Легії зі стартових хвилин грав півзахисник збірної України Ігор Харатін, який був замінений на 59 хвилині гри.
Відзначимо, що Максим Калініченко протягом восьми років виступав за московський Спартак. Також на його рахунку 47 матчів і сім м'ячів за збірну України.