Калиниченко рассказал Федуну, что ему нужно сделать со Спартаком

15 сентября 19:45
Шериф 2
Шахтер 0
15 сентября 19:45
Бешикташ 1
Боруссия Д 2
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
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Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
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Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
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Черноморец --
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Колос --
18 сентября 00:00
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Минай --
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Верес --
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Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Калиниченко рассказал Федуну, что ему нужно сделать со Спартаком

Сергей Шаховец
15 сентября, 22:44
Бывший футболист сборной Украины за словом в карман не полезет. После поединка Лиги Европы между Спартаком и Легией экс-спартаковец обратился к президенту "красно-белых"

Спартак в стартовом матче Лиги Европы проиграл Легии / Фото: Reuters

Экс-футболист сборной Украины и московского Спартака Максим Калиниченко резко высказался в адрес президента "красно-белых" в своем Twitter, после их поражения от Легии 0:1 в матче первого тура Лиги Европы.

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"Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это все уже нету...", написал Калиниченко.

Напомним, что Спартак проиграл аутсайдеру польского чемпионата в первом туре Лиги Европы. В составе Легии со стартовых минут играл полузащитник сборной Украины Игорь Харатин, который был заменен на 59 минуте игры.

Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Отметим, что Максим Калиниченко на протяжении восьми лет выступал за московский Спартак. Также на его счету 47 матчей и семь мячей за сборную Украины.

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