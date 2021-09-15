Калиниченко рассказал Федуну, что ему нужно сделать со Спартаком

Спартак в стартовом матче Лиги Европы проиграл Легии / Фото: Reuters
Экс-футболист сборной Украины и московского Спартака Максим Калиниченко резко высказался в адрес президента "красно-белых" в своем Twitter, после их поражения от Легии 0:1 в матче первого тура Лиги Европы.
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"Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это все уже нету...", написал Калиниченко.
Напомним, что Спартак проиграл аутсайдеру польского чемпионата в первом туре Лиги Европы. В составе Легии со стартовых минут играл полузащитник сборной Украины Игорь Харатин, который был заменен на 59 минуте игры.
Отметим, что Максим Калиниченко на протяжении восьми лет выступал за московский Спартак. Также на его счету 47 матчей и семь мячей за сборную Украины.