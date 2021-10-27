27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
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Калініченко – це не експерт. Коньков підтримав Петракова

Сергій Шаховець
27 жовтня, 23:58
Екс-президент ФФУ Анатолій Коньков став на бік наставника збірної України у нещодавньому конфлікті з Русланом Малиновським, а також підтримав Андрія Павелка

Анатолій Коньков підтримав Петракова та Павелка / Фото: Колаж: Сьогодні

Анатолій Коньков свого часу встиг побувати "в шкурі" Петракова та Павелка. 1995 року екс-футболіст Динамо та Шахтаря тренував збірну України, а в період з 2012 по 2015 очолював Федерацію футболу України.

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Футбольний фахівець прокоментував рішення Петракова викликати у збірну.

"Петраков – розумна людина, якщо і зробив якісь помилки на цьому відрізку часу, то він має право приймати ті рішення, які приймає, і поправити себе, якщо він зробив помилку", – сказав Коньков в ефірі Youtube-каналу vZbirna.

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

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Також Коньков прокоментував слова Максима Калініченка, що у разі непотрапляння збірної України на ЧС-2022 це буде персональна відповідальність Андрія Павелка.

"От Калініченко висловився, що це відповідальність Павелка. Я б так не вважав, бо у Павелка дуже багато людей, які пройшли Крим, Рим та мідні труби. Я маю на увазі у футболі. Є з ким порадитись, є у кого запитати, хто на сьогоднішній день гідний очолювати цю ділянку непростої роботи. І ми всі одноголосно були за те, що це має зробити Петраков. Я не голосував, але свою думку висловлював.

Калініченко – я не знаю такого експерта. А взагалі треба бути дуже обережним та акуратним у висловлюваннях, причому у такій категоричній формі. І не треба займатися критиканством. Якщо ви хочете критикувати, ця критика має бути конструктивною, яка дозволить нам усім оцінити це і зробити певні висновки, щоб трошки зростати", – відповів на слова екс-гравця збірної України Анатолій Коньков.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Нагадаємо, збірна Україна 16 листопада зіграє вирішальний матч у відборі на ЧС-2022. Нашій команді обов'язково потрібно перемагати Боснію. Перемога над Боснією відчіплює балканців з боротьби за другу сходинку.

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Якщо ж Україна зіграє з Боснією внічию, то єдиний шанс, за якого команда Петракова пройде далі – це нічия у матчі Фінляндія – Боснія, а потім поразка Фінляндії від Франції.