Калиниченко – это не эксперт. Коньков поддержал Петракова

Анатолий Коньков поддержал Петракова и Павелко / Фото: Коллаж: Сегодня

Анатолий Коньков, в свое время, успел побывать "в шкуре" Петракова и Павелко. В 1995 году экс-футболист Динамо и Шахтера тренировал сборную Украина, а в период с 2012 по 2015 возглавлял Федерацию футбола Украины.

Читайте также: Малиновский прощен! Футболиста позвали помочь сборной попасть на ЧМ-2022

Реклама

Футбольный специалист прокомментировал решение Петракова вызвать в сборную.

"Петраков – разумный человек, который если и сделал какие-то ошибки на этом отрезке времени, то он вправе принимать те решения, которые принимает, и поправить себя, если он сделал ошибку", – сказал Коньков в эфире Youtube-канала vZbirna.

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Реклама

Также Коньков прокомментировал слова Максима Калиниченко, что в случае непопадания сборной Украины на ЧМ-2022, это будет персональная ответственность Андрея Павелко.

"Вот Калиниченко высказался, что это ответственность Павелко. Я бы так не считал, потому что у Павелко очень много людей, которые прошли Крым, рым и медные трубы. Я имею в виду в футболе. Есть с кем посоветоваться, есть у кого спросить, кто на сегодняшний день достоин возглавлять этот участок непростой работы. И мы все единогласно были за то, что это должен сделать Петраков. Я не голосовал, но мнение свое высказывал. Калиниченко – я не знаю такого эксперта. А вообще надо быть очень осторожным и аккуратным в высказываниях, причем в такой категоричной форме. И не надо критиканством заниматься. Если вы хотите критиковать, эта критика должна быть конструктивная, которая позволит нам всем оценить это и сделать определенные выводы, чтобы немножко расти", – ответил на слова экс-игрока сборной Украины Анатолий Коньков.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Напомним, сборная Украины 16 ноября сыграет решающий матч в отборе на ЧМ-2022. Нашей команде обязательно нужно обыгрывать Боснию. Победа над Боснией отцепляет балканцев из борьбы за вторую строчку.

Реклама

Если же Украина сыграет с Боснией вничью, то единственный шанс, при котором команда Петракова пройдет дальше, – это ничья в матче Финляндия – Босния, а затем поражение Финляндии от Франции.