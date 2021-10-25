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Малиновский прощен! Футболиста позвали помочь сборной попасть на ЧМ-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
25 октября, 17:21
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Александр Петраков назвал футболистов, которые должны будут завоевать путевку в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года
Руслан Малиновский снова в сборной
Руслан Малиновский снова в сборной / Фото: УАФ

В ноябре сборная Украины проведет решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022. Накануне поединка с Боснией, Александр Петраков огласил список игроков, вызванных на сбор.

Привлекает внимание возвращения целой группы исполнителей. В первую очередь это Руслана Малиновского, который помирился с тренером. Александр Зинченко и Тарас Качараба восстановились после повреждений. А Виктор Коваленко и Денис Гармаш привлекли внимание тренерского штаба выступлениями в своих клубах.

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Интересно, что 31-летний Денис Гармаш последний раз выходил на поле в футболке национальной команды 9 октября 2017 в квалификационном матче чемпионата мира против Хорватии (0:2).

Состав сборной Украины

  • Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).
  • Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
  • Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).
  • Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Сергей Булеца (Заря Луганск), Игорь Харатин (Легия, Польша), Александр Пихаленок (Днепр-1).

Читайте также: Прогресс команды Петракова: обновленный рейтинг ФИФА

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Начнется сбор 8 ноября в Киеве. А на следующий день команда вылетит в Одессу, где 11-го числа проведет товарищеский поединок с командой Болгарии, сообщает УАФ.

Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях против сборной Боснии и Герцеговины.

Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 (6), Украина – 9 (7), Финляндия – 8 (6), Босния – 7 (6), Казахстан – 3 (7). Чтобы продолжить борьбу за поездку в Катар-2022 нам нужно занять второе место.

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