Який же Кличко повільний! Його вб'ють! Володимир налякав фанів своїм спарингом

"Доктор Сталевий Молот" знову в ділі / Фото: Instagram

45-річний Володимир Кличко знову натякнув на відновлення кар'єри, опублікувавши відео свого спарингу в Україні.

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На відео Кличко-молодший (без шолома) боксує з бійцем (із шоломом на голові), який на зріст вищий навіть за самого двометрового Володимира. Такий собі "клон" Тайсона Фьюрі – щодо зросту. Не часто, але Кличко таки прикладався до нього кулаками, здебільшого, переслідуючи його рингом.

Щоправда, не дуже швидко.

До Усика, з точки зору роботи ніг, Володимиру ой як далеко.

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"Продовжую битися кулаками. У буквальному значенні слова", – написав у Instagram Володимир під фото зі своїм потужним правим прямим.

Фоловери Кличка стрепенулися:

"Повернення?"

"Повернися, хоч на одну ніч!"

"Даєш реванш Кличко – Ф'юрі! Тільки вам до снаги зупинити Тайсона".

Проте далеко не всі вболівальники такі оптимістичні.

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"Ви відео цього спарингу бачили? Кличко повільніший за Джо Джойса. Ф'юрі прикінчить його в рингу. Тому припиніть нести нісенітницю. Інша справа, якщо Володимир вийде проти Шеннона Бріггса", – написав користувач boxingmuffin.

Нагадаємо, Володимир Кличко завершив кар'єру 2017-го після того, як програв Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

Проте Кличко не раз говорив, що може повернутися в бокс заради того, щоб побити рекорд Джорджа Формана, який став у 45 років найвіковішим чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.

Володимир Кличко / Фото: Facebook

Зазначимо, що нині три з чотирьох чемпіонських титулів у хевівейті утримує Олександр Усик. А пояс WBC належить кривднику Володимира Тайсону Ф'юрі.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

ВІДЕО ОСТАННЬОГО БОЮ КЛИЧКА