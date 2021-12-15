Какой же Кличко медленный! Его убьют! Владимир напугал фанов своим спаррингом

"Доктор Стальной Молот" снова в деле / Фото: Instagram

45-летний Владимир Кличко снова намекнул на скорое возобновление карьеры, опубликовав видео своего спарринга в Украине.

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На видео Кличко-младший (без шлема) боксирует с бойцом (со шлемом на голове), который ростом выше даже самого двухметрового Владимира. Своего рода "клон" Тайсона Фьюри – по части роста. Не часто, но Кличко все-таки прикладывался к нему кулаками, в основном, преследуя того по рингу.

Правда, не очень быстро.

До Усика в плане работы ног Владимиру ой как далеко.

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"Продолжаю драться кулаками. В буквальном смысле слова", – написал в Instagram Владимир под фото со своим мощным правыи прямым.

Фолловеры Кличко тут же встрепенулись:

"Возвращение?"

"Вернись, хоть на одну ночь!"

"Даешь реванш Кличко – Фьюри! Только вам под силу остановить Тайсона".

Однако далеко не все болельщики столь же оптимистичны.

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"Вы видео этого спарринга видели? Кличко смотрится медленнее Джо Джойса. Фьюри прикончит его в ринге. Поэтому прекратите нести чушь. Другое дело, если Владимир выйдет против Шеннона Бриггса", – написал пользователь boxingmuffin.

Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру в 2017-м после того, как проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: AFP

Тем не менее Кличко не раз говорил, что может вернуться в бокс ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Владимир Кличко / Фото: Facebook

Отметим, что в данный момент три из четырех чемпионских титулов в хэвивейте удерживает Александр Усик. А пояс WBC принадлежит обидчику Владимира Тайсону Фьюри.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

ВИДЕО ПОСЛЕДНЕГО БОЯ КЛИЧКО