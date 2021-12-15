Какой же Кличко медленный! Его убьют! Владимир напугал фанов своим спаррингом

"Доктор Стальной Молот" снова в деле / Фото: Instagram
45-летний Владимир Кличко снова намекнул на скорое возобновление карьеры, опубликовав видео своего спарринга в Украине.
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На видео Кличко-младший (без шлема) боксирует с бойцом (со шлемом на голове), который ростом выше даже самого двухметрового Владимира. Своего рода "клон" Тайсона Фьюри – по части роста. Не часто, но Кличко все-таки прикладывался к нему кулаками, в основном, преследуя того по рингу.
Правда, не очень быстро.
До Усика в плане работы ног Владимиру ой как далеко.
"Продолжаю драться кулаками. В буквальном смысле слова", – написал в Instagram Владимир под фото со своим мощным правыи прямым.
Фолловеры Кличко тут же встрепенулись:
- "Возвращение?"
- "Вернись, хоть на одну ночь!"
- "Даешь реванш Кличко – Фьюри! Только вам под силу остановить Тайсона".
Однако далеко не все болельщики столь же оптимистичны.
"Вы видео этого спарринга видели? Кличко смотрится медленнее Джо Джойса. Фьюри прикончит его в ринге. Поэтому прекратите нести чушь. Другое дело, если Владимир выйдет против Шеннона Бриггса", – написал пользователь boxingmuffin.
Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру в 2017-м после того, как проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.
Тем не менее Кличко не раз говорил, что может вернуться в бокс ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
Отметим, что в данный момент три из четырех чемпионских титулов в хэвивейте удерживает Александр Усик. А пояс WBC принадлежит обидчику Владимира Тайсону Фьюри.