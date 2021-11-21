21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
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Який розгром! В УПЛ – нова третя сила

Олег Люлька
21 листопада, 18:53
За результатами 15-го туру чемпіонату України на третю сходинку, обійшовши Зорю та Дніпро-1, вийшла Ворскла, яка розгромила на своєму полі Маріуполь

Ворскла розгромила Маріуполь / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У 15-му турі УПЛ Ворскла у більшості розгромила вдома Маріуполь 5:1.

Героєм матчу став люксембурзький півзахисник полтавців Олів'є Тілль, який зробив гольовий дубль та віддав дві результативні передачі.

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ВІДЕО ГОЛОВ ТІЛЛЯ

Отже, Тілль набрав 15 очок за системою гол+пас – 8 м'ячів та 7 асистів – і вийшов на перший рядок за цим показником в УПЛ, випередивши дніпрянина Артема Довбика (10 голів та 2 передачі).

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Зазначимо, що Маріуполь із 60-ї хвилини грав у меншості через вилучення Петермана.

Проте саме у меншості азовці забили свій єдиний м'яч у ворота Ворскли.

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Ворскла – Маріуполь – 5:1
Голи: О.Тілль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 – Топалов, 62
Вилучення: Петерман (60, Маріуполь)

Завдяки цій перемозі Ворскла вийшла на третій рядок в УПЛ. У неї стільки ж очок, як і у Дніпра-1, але краща – загальна різниця м'ячів.