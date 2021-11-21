Какой разгром! В УПЛ – новая третья сила

Ворскла разгромила Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В 15-м туре УПЛ Ворскла в большинстве разгромила дома Мариуполь 5:1.

ОБЗОР МАТЧА

Реклама

Героем матча стал люксембургский полузащитник полтавчан Оливье Тилль, который сделал голевой дубль и отдал две результативные передачи.

ВИДЕО ГОЛОВ ТИЛЛЯ

Таким образом Тилль набрал 15 очков по системе гол+пас – 8 мячей и 7 ассистов – и вышел на первое место по этому показателю в УПЛ, опередив днепрянина Артема Довбика (10 голов и 2 передачи).

Реклама

Отметим, что Мариуполь с 60-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Петермана.

Реклама

Тем не менее именно в меньшинстве азовцы забили свой единственный мяч в ворота Ворсклы.

Ворскла – Мариуполь – 5:1

Голы: О.Тилль, 16, 22, Пешич, 66,Тамм, 79, Степанюк, 82 – Топалов, 62

Удаление: Петерман (60, Мариуполь)

Благодаря этой победе Ворскла вышла на третье место в УПЛ. У нее столько же очков, как и у Днепра-1, но лучше – общая разница мячей.