Якою екзотикою годують спортсменів на Олімпіаді: екскурсія по столовій Токіо

В їдальні японської Олімпійського селища важко залишитися голодним – суші, ковбаси, фрукти, продукти без глютену і для вегетаріанців

Їжа для олімпійців в Японії / Фото: Reuters

Напередодні Олімпійських ігор-2020 на Токіо досить гостро стояло питання з харчуванням спортсменів. Хто-хто боявся, що японці загодують рисом і сирою рибою. Російський стрибун у воду Євген Кузнєцов скаржився на їжу в Токіо на передолімпійському турнірі, заявляючи, що рятувався тільки своєю ковбасою.

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НОК України опублікував відео-екскурсію по столовій спортсменів в Олімпійському селищі в столиці Японії. І треба сказати, що такого вибору страв позаздрить будь-який шикарною готель – європейська кухня, японська, халяльні страви, без глютену, вегетаріанські.

Їдальня спортсменів на Олімпіаді-2020 на Токіо Відео: НОК України

У спортсменів величезний вибір рибних страв – від традиційних суші і до креветок, ковбаси, овочі, фрукти, салати та десерти. Загалом, з такою їдальнею не вийде жоден утікач голодним – ні тендітна гімнастка, ні потужний важкоатлет.

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Впадають в око й перегородки між спортсменами на столах.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020 , Де вказано київський час стартів змагань.