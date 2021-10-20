20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Який бій зірвався! Ф'юрі залишився без суперника

Олег Люлька
20 жовтня, 14:53
Поєдинок між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном, у якому мав би визначитися наступний опонент для Тайсона Ф'юрі, 30 жовтня не відбудуться

Вайт і Валлін 30 жовтня не поб'ються / Фото: Twitter

Як повідомляє The Sun, тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі британець Ділліан Вайт на прізвисько Викрадач трупів зазнав травми і не зможе побитися зі шведом Отто Валліном 30 жовтня.

Цей бій мав би відбутися на "O2 Arena" у Лондоні.

Реклама

За даними джерела, британський боксер відмовився від поєдинку в цю дату через ушкодження плеча. Втім, домовленість про бій залишається чинною, тільки от коли він тепер відбудеться, незрозуміло.

Ділліан Вайт / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, що на кону бою Вайт – Валлін мав би опинитися статус обов'язкового претендента на титул WBC, який у недавній рубці з Деонтеєм Вайлдером відстояв Тайсон Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Читайте також:

Реклама