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Севилья --
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20 октября 22:00
Зенит --
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2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Какой бой сорвался! Фьюри остался без соперника

Олег Люлька
20 октября, 14:53
Поединок между Диллианом Уайтом и Отто Валлином, в котором должен был определиться следующий противник для Тайсона Фьюри, 30 октября не состоится

Уайт и Валлин 30 октября не подерутся / Фото: Twitter

Как сообщает The Sun, временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов получил травму и не сможет подраться со шведом Отто Валлином 30 октября.

Этот бой должен был бы состояться на "O2 Arena" в Лондоне.

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По данным источника, британский боксер отказался от поединка в эту дату из-за повреждения плеча. Впрочем, договоренность о бое остается в силе, только вот когда он теперь состоится, непонятно.

Диллиан Уайт / Фото: Reuters

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Напомним, что на кону боя Уайт – Валлин должен был бы оказаться статус обязательного претендента на титул WBC, который в недавней рубке с Деонтеем Уайлдером отстоял Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

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