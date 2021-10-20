Какой бой сорвался! Фьюри остался без соперника

Уайт и Валлин 30 октября не подерутся / Фото: Twitter
Как сообщает The Sun, временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов получил травму и не сможет подраться со шведом Отто Валлином 30 октября.
Этот бой должен был бы состояться на "O2 Arena" в Лондоне.
По данным источника, британский боксер отказался от поединка в эту дату из-за повреждения плеча. Впрочем, договоренность о бое остается в силе, только вот когда он теперь состоится, непонятно.
Напомним, что на кону боя Уайт – Валлин должен был бы оказаться статус обязательного претендента на титул WBC, который в недавней рубке с Деонтеем Уайлдером отстоял Тайсон Фьюри.
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