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Складніше Уайлдера, але не Усик: промоутер знайшов гідного суперника для Ф'юрі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 20:49
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Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк знайшов гідного суперника для Тайсона Ф'юрі. З ним британець може зустрітися вже в наступному поєдинку – поки чекає українця
Тайсон Ф'юрі у нокдауні
Тайсон Ф'юрі у нокдауні / Фото: REUTERS

30 жовтня в Лондоні відбудеться поєдинок між Отто Валліном і Ділліаном Уайтом, в якому визначиться обов'язковий претендент на титул WBC, яким зараз володіє Ф'юрі.

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Красюк вважає, що переможцем бою буде Уайт. У ньому промоутер бачить реальну загрозу для чинного чемпіона.

Ділліан Уайт
Ділліан Уайт / Фото: Instagram

"У бою Отто Валлін – Ділліан Уайт я віддаю перевагу Уайту. Якщо він переможе і зустрінеться з Ф'юрі, то це буде непростий бій для Тайсона.

Думаю, це буде дуже велике шоу для Британії. І сам бій буде складним викликом для Ф'юрі. Він точно буде більш складним суперником, ніж Вайлдер", – сказав Красюк в інтерв'ю Behind The Gloves.

Раніше ми писали, що Ф'юрі заборонили повертатися на ринг. Чотири нокдауни і нокаут на двох не пройшли безслідно для Тайсона Ф'юрі і Деонтея Уайлдера. Учасникам божевільного бою на вихідних тимчасово заборонили повертатися на ринг.

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