Як Угорщина допомагає Україні: зірка тероборони руйнує міф про "поганих сусідів"

Сергій Стаховський запевнив, що у Будапешті райдужно допомагають українцям

Український тенісист Сергій Стаховський із перших днів повномасштабної війни став на захист України. Спортсмен вступив до лав тероборони Києва, а пізніше перебрався до Харківської області.

Щоправда, на передовій Стаховський пробув недовго невдовзі залишив Україну . Сергій проживає разом із дружиною та дітьми у столиці Угорщини, яку раніше називав сателітом Росії .

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Тенісист неодноразово критикував політику прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, чиї дії грають на руку російському фюреру Володимиру Путіну. Щоправда, при цьому Стаховський зазначає , що самі угорці дуже добродушно ставляться до українців

"Безпосередньо угорці надають неймовірний рівень підтримки нашим біженцям. Я був на кордоні, перетинав її і все особисто бачив. Моя дружина в Будапешті бере участь у підтримці, там відкрило два чи три дитячі садки для переселенців. Мої знайомі давали та дають жити у квартирах. Рівень підтримки в Угорщині є величезним. Чи не політичний, а саме громадський. Людська допомога є, а політична... Тут нема слів".

Відмітимо, що Угорщина відмовилася допомагати Україні у війні проти Росії. Партія Орбана погодилася платити росіянам за газ у рублях, а також не дозволила трансфер зброї з ЄС через свою територію.

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При цьому угорці засудили Росію за агресію на території України, проголосували за виняток РФ із Ради ООН з прав людини, а також підтримала вступ нашої країни до ЄС. А ще Орбан запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна у Будапешті.