Как Венгрия помогает Украине: звезда теробороны разрушает миф о "плохих соседях"

Сергей Стаховский заверил, что в Будапеште радужно помогают украинцам

Украинский теннисист Сергей Стаховский с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины. Спортсмен вступил в ряды теробороны Киева, а позже перебрался в Харьковскую область.

Правда, на передовой Стаховский пробыл недолго и вскоре покинул Украину. Сергей проживает вместе с женой и детьми в столице Венгрии, которую ранее называл сателлитом России.

Реклама

Теннисист не раз критиковал политику премьер-министра страны Виктора Орбана, чьи действия играют на руку российскому фюреру Владимиру Путину. Правда, при этом Стаховский отмечает, что сами венгры очень добродушно относятся к украинцам.

"Непосредственно венгры оказывают невероятный уровень поддержки нашим беженцам. Я был на границе, пересекал ее и все лично видел. Моя жена в Будапеште принимает участие в поддержке, там открыло два или три детских садика для переселенцев. Мои знакомые давали и дают жить в квартирах. Уровень поддержки в Венгрии огромен. Не политический, а именно общественный. Человеческая помощь есть, а политическая... Тут нет слов".

Отметим, что Венгрия отказалась помогать Украине в войне против России. Партия Орбана согласилась платить россиянам за газ в рублях, а также не позволила трансфер оружия из ЕС через свою территорию.

Реклама

При этом венгры осудили Россию за агрессию на территории Украины, проголосовали за исключение РФ из Совета ООН по правам человека, а также поддержали вступление нашей страны в ЕС. А еще Орбан предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Будапеште.