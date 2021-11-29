Як 14 українців виборювали "Золотий м'яч": повний список претендентів за всю історію

Три українські герої - Блохін, Бєланов, Шевченко

Сьогодні відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча". Кажуть, приз отримає або Ліонель Мессі, або Роберт Левандовський.

За роки існування нагороди троє українців вигравали "Золотий м'яч" – Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. А за кого ще із наших футболістів голосували європейські журналісти? Розберемо за роками.

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1959

Юрій Войнов (Динамо Київ)

12-е місце

Півзахисник народився у Московській області, 1956 року переїхав до України. Після розвалу Союзу прийняв українське громадянство і жив у Києві до своєї смерті у 2003 році.

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За підсумками ЧС-1958, Войнова включили до складу символічної збірної світу (куди не потрапив знаменитий Пеле).

1967

Анатолій Бишовець (Динамо Київ)

15-е місце

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Знаменитий форвард провів зірковий сезон не лише у Динамо, а й у збірній СРСР, якій допоміг пробитися до півфіналу чемпіонату Європи.

1969

Володимир Мунтян (Динамо Київ)

23-е місце

Був визнаний найкращим футболістом 1969 року в СРСР. Вважався одним із найкращих півзахисників європейського футболу.

1971

Євген Рудаков (Динамо Київ)

12-е місце

Найкращий футболіст СРСР 1971 року, найкращий воротар СРСР 1971 року.

1972

Євген Рудаков (Динамо Київ)

18-е місце

Найкращий воротар СРСР 1972 року. Срібний призер чемпіонату Європи та бронзовий призер Олімпійських ігор 1972. Увійшов до складу символічної збірної за підсумками чемпіонату Європи за версією УЄФА.

1974

Олег Блохін (Динамо Київ)

19-е місце

Найкращий футболіст СРСР 1974 року. Найкращий бомбардир чемпіонату СРСР-1974.

1975

Олег Блохін (Динамо Київ)

Переможець

Того року кияни виграли Кубок Кубків, обігравши Ференцварош – 3:0 (Блохін забив один гол). А потім у Суперкубку УЄФА знищили Баварію – 1:0 та 2:0. Усі три голи на рахунку Блохіна.

Леонід Буряк (Динамо Київ)

23-е місце

Був основним гравцем команди, яка виграла Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.

1976

Олег Блохін (Динамо Київ)

19-е місце

Цього року форвард киян став бронзовим призером Олімпійських ігор.

1981

Олег Блохін (Динамо Київ)

5-е місце

Після 12-річної перерви допоміг збірній СРСР пробитися на чемпіонат світу, ставши найкращим бомбардиром команди.

1985

Олег Протасов (Дніпро)

7-е місце

У сезоні 1985 року Протасов побив рекорд СРСР із забитих за один чемпіонат м'ячів – 35 голів у 33 матчах. Отримав "Срібну бутсу" УЄФА, як один із найкращих бомбардирів Європи.

Анатолій Дем'яненко (Динамо Київ)

29-е місце

Найкращий футболіст чемпіонату СРСР 1985 року.

1986

Ігор Бєланов (Динамо Київ)

Переможець

Став одним із найкращих бомбардирів Кубка Кубків (5 голів), який виграло Динамо. Забив чотири голи та віддав чотири гольові передачі на ЧС-1986, при цьому оформивши хет-трик у 1/8 фіналу проти Бельгії.

Олександр Заваров (Динамо)

6-е місце

Найкращий гравець чемпіонату СРСР 1986 року. Забив перший гол Динамо у фіналі Кубка Кубків проти Атлетіко (3:0), на ЧС-1986 забив гол і віддав дві результативні передачі.

Павло Яковенко (Динамо Київ)

21-е місце

Володар Кубка Кубків на ЧС-1986 забив гол у ворота Угорщини.

1987

Олександр Заваров (Динамо Київ)

17-е місце

Дійшов із Динамо до півфіналу Кубка чемпіонів. Допоміг збірній СРСР пробитися на Євро-88, був запрошений до збірної ФІФА на матч проти Великобританії на честь 100-річчя англійської ліги.

1988

Олексій Михайличенко (Динамо Київ)

4-е місце

Олімпійський чемпіон у складі збірної СРСР, також срібний призер чемпіонату Європи – єдиний гравець, який виступив у складі збірної СРСР цих двох турнірах.

Олександр Заваров (Динамо Київ)

8-е місце

Срібний призер чемпіонату Європи.

Олег Кузнецов (Динамо Київ)

11-е місце

Срібний призер чемпіонату Європи.

Анатолій Дем'яненко (Динамо Київ)

13-е місце

Срібний призер чемпіонату Європи.

1989

Олексій Михайличенко (Динамо Київ)

12-е місце

Допоміг збірній СРСР пробитися на ЧС-90

Олег Кузнецов (Динамо Київ)

17-е місце

Допоміг збірній СРСР пробитися на ЧС-90

Олександр Заваров (Ювентус)

23-е місце

Провів повноцінний рік у Серії А, куди його продали за 5 млн доларів.

1991

Олексій Михайличенко (Сампдорія/Рейнджерс)

21-е місце

Став чемпіоном Італії у складі Сампдорії, а влітку перебрався до чемпіонату Шотландії.

1999

Андрій Шевченко (Динамо Київ/Мілан)

3-тє місце

Форвард киян став одним із головних творців єврокубкового успіху – вихід до півфіналу Ліги чемпіонів. Став найкращим бомбардиром турніру.

2000

Андрій Шевченко (Мілан)

3-тє місце

У перший же сезон Шевченко став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії. Найкращий іноземний футболіст року в Італії.

2001

Андрій Шевченко (Мілан)

8-е місце

Лідер атак Мілана, друге місце у бомбардирських перегонах Серії А.

2003

Андрій Шевченко (Мілан)

4-е місце

Виграв із Міланом Лігу чемпіонів, забивши вирішальний пенальті.

2004

Андрій Шевченко (Мілан)

Переможець

Чемпіон Італії, володар Кубка Італії, найкращий бомбардир Серії А.

2005

Андрій Шевченко (Мілан)

5-е місце

Дійшов із Міланом до фіналу Ліги чемпіонів, де у легендарному матчі італійці поступилися Ліверпулю. Шевченко не реалізував пенальті. Допоміг збірній України вперше в історії пробитися на чемпіонат світу.