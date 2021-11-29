Как 14 украинцев боролись за "Золотой мяч": полный список претендентов за всю историю

Три украинских героя - Блохин, Беланов, Шевченко

Сегодня состоится церемония вручения "Золотого мяча". Говорят, приз получит либо Лионель Месси, либо Роберт Левандовски.

За годы существования награды три украинца выигрывали "Золотой мяч" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. А за кого еще из наших футболистов голосовали европейские журналисты? Разберем по годам.

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1959

Юрий Войнов (Динамо Киев)

12-е место

Полузащитник родился в Московской области, в 1956 году переехал в Украину. После развала Союза принял украинское гражданство и жил в Киеве до своей смерти в 2003 году.

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По итогам ЧМ-1958 Войнова включили в состав символической сборной мира (куда не попал знаменитый Пеле).

1967

Анатолий Бышовец (Динамо Киев)

15-е место

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Знаменитый форвард провел звездный сезон не только в Динамо, но и в сборной СССР, которой помог пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

1969

Владимир Мунтян (Динамо Киев)

23-е место

Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР. Считался одним из лучших полузащитников европейского футбола.

1971

Евгений Рудаков (Динамо Киев)

12-е место

Лучший футболист СССР 1971 года, лучший вратарь СССР 1971 года.

1972

Евгений Рудаков (Динамо Киев)

18-е место

Лучший вратарь СССР 1972 года. Серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпийских игр 1972. Вошел в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА.

1974

Олег Блохин (Динамо Киев)

19-е место

Лучший футболист СССР 1974 года. Лучший бомбардир чемпионата СССР-1974.

1975

Олег Блохин (Динамо Киев)

Победитель

В том году киевляне выиграли Кубок Кубков, обыграв Ференцварош – 3:0 (Блохин забил один гол). А потом в Суперкубке УЕФА уничтожили Баварию – 1:0 и 2:0. Все три гола на счету Блохина.

Леонид Буряк (Динамо Киев)

23-е место

Был основным игроком команды, которая выиграла Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

1976

Олег Блохин (Динамо Киев)

19-е место

В этом году форвард киевлян стал бронзовым призером Олимпийских игр.

1981

Олег Блохин (Динамо Киев)

5-е место

После 12-летнего перерыва помог сборной СССР пробиться на чемпионат мира, став лучшим бомбардиром команды.

1985

Олег Протасов (Днепр)

7-е место

В сезоне 1985 года Протасов побил рекорд СССР по забитым за один чемпионат мячам – 35 голов в 33 матчах. Получил "Серебряную бутсу" УЕФА, как один из лучших бомбардиров Европы.

Анатолий Демьяненко (Динамо Киев)

29-е место

Лучший футболист чемпионата СССР 1985 года.

1986

Игорь Беланов (Динамо Киев)

Победитель

Стал одним из лучших бомбардиров Кубка Кубков (5 голов), который выиграло Динамо. Забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи на ЧМ-1986, при этом оформив хет-трик в 1/8 финала против Бельгии.

Александр Заваров (Динамо)

6-е место

Лучший игрок чемпионата СССР 1986 года. Забил первый гол Динамо в финале Кубка Кубков против Атлетико (3:0), на ЧМ-1986 забил гол и отдал две результативные передачи.

Павел Яковенко (Динамо Киев)

21-е место

Обладатель Кубка Кубков, на ЧМ-1986 забил гол в ворота Венгрии.

1987

Александр Заваров (Динамо Киев)

17-е место

Дошел с Динамо до полуфинала Кубка чемпионов. Помог сборной СССР пробиться на Евро-88, был приглашен в сборную ФИФА на матч против Великобритании в честь 100-летия английской лиги.

1988

Алексей Михайличенко (Динамо Киев)

4-е место

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, также серебряный призер чемпионата Европы – единственный игрок, выступивший в составе сборной СССР на этих двух турнирах.

Александр Заваров (Динамо Киев)

8-е место

Серебряный призер чемпионата Европы

Олег Кузнецов (Динамо Киев)

11-е место

Серебряный призер чемпионата Европы.

Анатолий Демьяненко (Динамо Киев)

13-е место

Серебряный призер чемпионата Европы.

1989

Алексей Михайличенко (Динамо Киев)

12-е место

Помог сборной СССР пробиться на ЧМ-90

Олег Кузнецов (Динамо Киев)

17-е место

Помог сборной СССР пробиться на ЧМ-90

Александр Заваров (Ювентус)

23-е место

Провел полноценный год в Серии А, куда был продан за 5 млн долларов.

1991

Алексей Михайличенко (Сампдория/Рейнджерс)

21-е место

Стал чемпионом Италии в составе Сампдории, а летом перебрался в чемпионат Шотландии.

1999

Андрей Шевченко (Динамо Киев/Милан)

3-е место

Форвард киевлян стал был одним из главных творцов еврокубкового успеха – выход в полуфинал Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром турнира.

2000

Андрей Шевченко (Милан)

3-е место

В первый же сезон Шевченко стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Лучший иностранный футболист года в Италии.

2001

Андрей Шевченко (Милан)

8-е место

Лидер атак Милана, второе место в бомбардирской гонке Серии А.

2003

Андрей Шевченко (Милан)

4-е место

Выиграл с Миланом Лигу чемпионов, забив решающий пенальти.

2004

Андрей Шевченко (Милан)

Победитель

Чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, лучший бомбардир Серии А.

2005

Андрей Шевченко (Милан)

5-е место

Дошел с Миланом до финала Лиги чемпионов, где в легендарном матче итальянцы уступили Ливерпулю. Шевченко не реализовал пенальти. Помог сборной Украины впервые в истории пробиться на чемпионат мира.