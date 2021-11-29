Как 14 украинцев боролись за "Золотой мяч": полный список претендентов за всю историю

Три украинских героя - Блохин, Беланов, Шевченко
Сегодня состоится церемония вручения "Золотого мяча". Говорят, приз получит либо Лионель Месси, либо Роберт Левандовски.
За годы существования награды три украинца выигрывали "Золотой мяч" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. А за кого еще из наших футболистов голосовали европейские журналисты? Разберем по годам.
1959
Юрий Войнов (Динамо Киев)
12-е место
Полузащитник родился в Московской области, в 1956 году переехал в Украину. После развала Союза принял украинское гражданство и жил в Киеве до своей смерти в 2003 году.
По итогам ЧМ-1958 Войнова включили в состав символической сборной мира (куда не попал знаменитый Пеле).
1967
Анатолий Бышовец (Динамо Киев)
15-е место
Знаменитый форвард провел звездный сезон не только в Динамо, но и в сборной СССР, которой помог пробиться в полуфинал чемпионата Европы.
1969
Владимир Мунтян (Динамо Киев)
23-е место
Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР. Считался одним из лучших полузащитников европейского футбола.
1971
Евгений Рудаков (Динамо Киев)
12-е место
Лучший футболист СССР 1971 года, лучший вратарь СССР 1971 года.
1972
Евгений Рудаков (Динамо Киев)
18-е место
Лучший вратарь СССР 1972 года. Серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпийских игр 1972. Вошел в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА.
1974
Олег Блохин (Динамо Киев)
19-е место
Лучший футболист СССР 1974 года. Лучший бомбардир чемпионата СССР-1974.
1975
Олег Блохин (Динамо Киев)
Победитель
В том году киевляне выиграли Кубок Кубков, обыграв Ференцварош – 3:0 (Блохин забил один гол). А потом в Суперкубке УЕФА уничтожили Баварию – 1:0 и 2:0. Все три гола на счету Блохина.
Леонид Буряк (Динамо Киев)
23-е место
Был основным игроком команды, которая выиграла Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.
1976
Олег Блохин (Динамо Киев)
19-е место
В этом году форвард киевлян стал бронзовым призером Олимпийских игр.
1981
Олег Блохин (Динамо Киев)
5-е место
После 12-летнего перерыва помог сборной СССР пробиться на чемпионат мира, став лучшим бомбардиром команды.
1985
Олег Протасов (Днепр)
7-е место
В сезоне 1985 года Протасов побил рекорд СССР по забитым за один чемпионат мячам – 35 голов в 33 матчах. Получил "Серебряную бутсу" УЕФА, как один из лучших бомбардиров Европы.
Анатолий Демьяненко (Динамо Киев)
29-е место
Лучший футболист чемпионата СССР 1985 года.
1986
Игорь Беланов (Динамо Киев)
Победитель
Стал одним из лучших бомбардиров Кубка Кубков (5 голов), который выиграло Динамо. Забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи на ЧМ-1986, при этом оформив хет-трик в 1/8 финала против Бельгии.
Александр Заваров (Динамо)
6-е место
Лучший игрок чемпионата СССР 1986 года. Забил первый гол Динамо в финале Кубка Кубков против Атлетико (3:0), на ЧМ-1986 забил гол и отдал две результативные передачи.
Павел Яковенко (Динамо Киев)
21-е место
Обладатель Кубка Кубков, на ЧМ-1986 забил гол в ворота Венгрии.
1987
Александр Заваров (Динамо Киев)
17-е место
Дошел с Динамо до полуфинала Кубка чемпионов. Помог сборной СССР пробиться на Евро-88, был приглашен в сборную ФИФА на матч против Великобритании в честь 100-летия английской лиги.
1988
Алексей Михайличенко (Динамо Киев)
4-е место
Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, также серебряный призер чемпионата Европы – единственный игрок, выступивший в составе сборной СССР на этих двух турнирах.
Александр Заваров (Динамо Киев)
8-е место
Серебряный призер чемпионата Европы
Олег Кузнецов (Динамо Киев)
11-е место
Серебряный призер чемпионата Европы.
Анатолий Демьяненко (Динамо Киев)
13-е место
Серебряный призер чемпионата Европы.
1989
Алексей Михайличенко (Динамо Киев)
12-е место
Помог сборной СССР пробиться на ЧМ-90
Олег Кузнецов (Динамо Киев)
17-е место
Помог сборной СССР пробиться на ЧМ-90
Александр Заваров (Ювентус)
23-е место
Провел полноценный год в Серии А, куда был продан за 5 млн долларов.
1991
Алексей Михайличенко (Сампдория/Рейнджерс)
21-е место
Стал чемпионом Италии в составе Сампдории, а летом перебрался в чемпионат Шотландии.
1999
Андрей Шевченко (Динамо Киев/Милан)
3-е место
Форвард киевлян стал был одним из главных творцов еврокубкового успеха – выход в полуфинал Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром турнира.
2000
Андрей Шевченко (Милан)
3-е место
В первый же сезон Шевченко стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Лучший иностранный футболист года в Италии.
2001
Андрей Шевченко (Милан)
8-е место
Лидер атак Милана, второе место в бомбардирской гонке Серии А.
2003
Андрей Шевченко (Милан)
4-е место
Выиграл с Миланом Лигу чемпионов, забив решающий пенальти.
2004
Андрей Шевченко (Милан)
Победитель
Чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, лучший бомбардир Серии А.
2005
Андрей Шевченко (Милан)
5-е место
Дошел с Миланом до финала Лиги чемпионов, где в легендарном матче итальянцы уступили Ливерпулю. Шевченко не реализовал пенальти. Помог сборной Украины впервые в истории пробиться на чемпионат мира.