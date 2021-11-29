29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
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Севилья --
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Как 14 украинцев боролись за "Золотой мяч": полный список претендентов за всю историю

Любомир Луканюк
29 ноября, 16:57
Приз лучшему футболисту Европы вручается с 1956 года – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко выигрывали Золотой мяч

Три украинских героя - Блохин, Беланов, Шевченко

Сегодня состоится церемония вручения "Золотого мяча". Говорят, приз получит либо Лионель Месси, либо Роберт Левандовски.

За годы существования награды три украинца выигрывали "Золотой мяч" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. А за кого еще из наших футболистов голосовали европейские журналисты? Разберем по годам.

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1959

Юрий Войнов (Динамо Киев)
12-е место

Полузащитник родился в Московской области, в 1956 году переехал в Украину. После развала Союза принял украинское гражданство и жил в Киеве до своей смерти в 2003 году.

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По итогам ЧМ-1958 Войнова включили в состав символической сборной мира (куда не попал знаменитый Пеле).

1967

Анатолий Бышовец (Динамо Киев)
15-е место

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Знаменитый форвард провел звездный сезон не только в Динамо, но и в сборной СССР, которой помог пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

1969

Владимир Мунтян (Динамо Киев)
23-е место

Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР. Считался одним из лучших полузащитников европейского футбола.

1971

Евгений Рудаков (Динамо Киев)
12-е место

Лучший футболист СССР 1971 года, лучший вратарь СССР 1971 года.

1972

Евгений Рудаков (Динамо Киев)
18-е место

Лучший вратарь СССР 1972 года. Серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпийских игр 1972. Вошел в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА.

1974

Олег Блохин (Динамо Киев)
19-е место

Лучший футболист СССР 1974 года. Лучший бомбардир чемпионата СССР-1974.

1975

Олег Блохин (Динамо Киев)
Победитель

В том году киевляне выиграли Кубок Кубков, обыграв Ференцварош – 3:0 (Блохин забил один гол). А потом в Суперкубке УЕФА уничтожили Баварию – 1:0 и 2:0. Все три гола на счету Блохина.

Леонид Буряк (Динамо Киев)
23-е место

Был основным игроком команды, которая выиграла Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

1976

Олег Блохин (Динамо Киев)
19-е место

В этом году форвард киевлян стал бронзовым призером Олимпийских игр.

1981

Олег Блохин (Динамо Киев)
5-е место

После 12-летнего перерыва помог сборной СССР пробиться на чемпионат мира, став лучшим бомбардиром команды.

1985

Олег Протасов (Днепр)
7-е место

В сезоне 1985 года Протасов побил рекорд СССР по забитым за один чемпионат мячам – 35 голов в 33 матчах. Получил "Серебряную бутсу" УЕФА, как один из лучших бомбардиров Европы.

Анатолий Демьяненко (Динамо Киев)
29-е место

Лучший футболист чемпионата СССР 1985 года.

1986

Игорь Беланов (Динамо Киев)
Победитель

Стал одним из лучших бомбардиров Кубка Кубков (5 голов), который выиграло Динамо. Забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи на ЧМ-1986, при этом оформив хет-трик в 1/8 финала против Бельгии.

Александр Заваров (Динамо)
6-е место

Лучший игрок чемпионата СССР 1986 года. Забил первый гол Динамо в финале Кубка Кубков против Атлетико (3:0), на ЧМ-1986 забил гол и отдал две результативные передачи.

Павел Яковенко (Динамо Киев)
21-е место

Обладатель Кубка Кубков, на ЧМ-1986 забил гол в ворота Венгрии.

1987

Александр Заваров (Динамо Киев)
17-е место

Дошел с Динамо до полуфинала Кубка чемпионов. Помог сборной СССР пробиться на Евро-88, был приглашен в сборную ФИФА на матч против Великобритании в честь 100-летия английской лиги.

1988

Алексей Михайличенко (Динамо Киев)
4-е место

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, также серебряный призер чемпионата Европы – единственный игрок, выступивший в составе сборной СССР на этих двух турнирах.

Александр Заваров (Динамо Киев)
8-е место

Серебряный призер чемпионата Европы

Олег Кузнецов (Динамо Киев)
11-е место

Серебряный призер чемпионата Европы.

Анатолий Демьяненко (Динамо Киев)
13-е место

Серебряный призер чемпионата Европы.

1989

Алексей Михайличенко (Динамо Киев)
12-е место

Помог сборной СССР пробиться на ЧМ-90

Олег Кузнецов (Динамо Киев)
17-е место

Помог сборной СССР пробиться на ЧМ-90

Александр Заваров (Ювентус)
23-е место

Провел полноценный год в Серии А, куда был продан за 5 млн долларов.

1991

Алексей Михайличенко (Сампдория/Рейнджерс)
21-е место

Стал чемпионом Италии в составе Сампдории, а летом перебрался в чемпионат Шотландии.

1999

Андрей Шевченко (Динамо Киев/Милан)
3-е место

Форвард киевлян стал был одним из главных творцов еврокубкового успеха – выход в полуфинал Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром турнира.

2000

Андрей Шевченко (Милан)
3-е место

В первый же сезон Шевченко стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Лучший иностранный футболист года в Италии.

2001

Андрей Шевченко (Милан)
8-е место

Лидер атак Милана, второе место в бомбардирской гонке Серии А.

2003

Андрей Шевченко (Милан)
4-е место

Выиграл с Миланом Лигу чемпионов, забив решающий пенальти.

2004

Андрей Шевченко (Милан)
Победитель

Чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, лучший бомбардир Серии А.

2005

Андрей Шевченко (Милан)
5-е место

Дошел с Миланом до финала Лиги чемпионов, где в легендарном матче итальянцы уступили Ливерпулю. Шевченко не реализовал пенальти. Помог сборной Украины впервые в истории пробиться на чемпионат мира.