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Як зробити зачіску за допомогою пилососу: майстер-клас від футболіста

Любомир Луканюк
17 січня, 12:01
Нападник Баварії Роберт Левандовський показав, як він справляється з чотирирічною дочкою без мами

Роберт зробив Кларі зачіску / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Один із найкращих футболістів сучасності Роберт Левандовський з легкістю робить зачіску своїй маленькій доньці.

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Нападник Баварії залишився вдома один із старшою донькою Кларою. І дівчинці треба було зробити зачіску. Недовго думаючи, футболіст взяв пилосос і за кілька секунд навів красу.

Відео: Instagram

Зазначимо, що Роберт Левандовський був основним фаворитом на отримання Золотого м'яча-2021, але в результаті приз найкращого футболіста року дістався Ліонелю Мессі. Поляк отримав втішний приз – найкращому нападаючому.


Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters