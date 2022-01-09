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Як він його не помітив? Російський гонщик примудрився потрапити у лобову аварію у пустелі (фото)

Олександр Трикіша
9 січня, 15:24
Російський гонщик Сергій Карякін потрапив в унікальну аварію на сьомому етапі ралі-рейду "Дакар"-2022. Він примудрився стати учасником лобового зіткнення… у пустелі

Аварія на "Дакарі" за участі російського гонщика / Фото: Колаж: Сьогодні

З незрозумілих на цей час причин мотовсюдихід Карякіна врізався в автомобіль італійського гонщика Марко Каррари.

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"Екіпаж потрапив у зіткнення на спецдільниці. З хлопцями все гаразд. Жодної інформації про стан машини чи винних поки що немає, вся інформація буде пізніше!", – повідомив Карякін на своїй сторінці у Instagram.

Нагадаємо, що раніше на "Дакарі" сталася моторошна аварія – гонщик на джипі переїхав мотоцикліста та кинув у пустелі. Свою поведінку гонщик Джініел де Вільєрс пояснив тим, що боявся застрягти у піску.

А ще на четвертому етапі ралі-рейду сталася видовищна аварія за участю литовського автогонщика Бенедиктаса Ванагаса. Його автомобіль зробив кілька сальто у повітрі.

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На щастя, гонщик та його штурман відбулися легким переляком, але на поточному "Дакарі" його виступ закінчився.