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Как он его не заметил? Российский гонщик умудрился попасть в лобовую аварию в пустыне (фото)

Александр Трикиша
9 января, 15:24
Российский гонщик Сергей Карякин попал в уникальную аварию на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар"-2022. Он умудрился стать участником лобового столкновения… в пустыне

Авария на "Дакаре" с участием российского гонщика / Фото: Коллаж: Сегодня

По непонятным на данный момент причинам мотовездеход Карякина врезался в авто итальянского гонщика Марко Каррары.

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"Экипаж попал в столкновение на спецучастке. С парнями все в порядке. Никакой информации о состоянии машины или виновных пока нет, все информация будет позже!", – сообщил Карякин на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее на "Дакаре" произошла жуткая авария – гонщик на джипе переехал мотоциклиста и бросил в пустыне. Свое поведение гонщик Джиниэл де Вильерс объяснил тем, что боялся застрять в песке.

А еще на четвертом этапе ралли-рейда случилась зрелищная авария с участием литовского автогонщика Бенедиктаса Ванагаса. Его автомобиль сделал несколько сальто в воздухе.

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К счастью, гонщик и его штурман отделались легким испугом, но на текущем "Дакаре" его выступление закончилось.