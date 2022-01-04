Сбил мотоциклиста и бросил в пустыне. Жуткая авария на ралли "Дакар"

Во время этапа ралли "Дакар" гонщик Джиниэл де Вильерс на своем автомобиле сбил мотоциклиста Бертрана Гавара, после чего покинул место аварии, что запрещено правилами.
Согласно регламенту де Вильерс был обязан остановиться и удостовериться, что второй участник инцидента не пострадал. Тем не менее, по итогам разбора инцидента стюардами гонки, пилот получил лишь 5 минут штрафа.
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"Это был сложный участок трассы, на котором было много песка и камней. Я ехал медленно и увидел мотоциклиста с левой стороны. Я врезался в мотоцикл и сразу же сдал назад. Когда он встал и помахал рукой, это стало сигналом для меня, что он в порядке и я должен ехать дальше.
Я не стал останавливаться снова из-за того, что там было слишком много песка, и я боялся застрять", – объяснил свое поведение де Вильерс.
Ранее мы писали, что команду Лукашенко не пустили на "Дакар" – санкции в действии. Гонщики белорусской команды МАЗ-СПОРТавто собирались принять участие в самой престижной раллийной гонке.