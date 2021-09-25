25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
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Як нокаутувати Джошуа? Таємний секрет успіху знає промоутер Усика

Сергій Шаховець
25 вересня, 12:14
Промоутер українського супертяжа зробив сміливий прогноз на поєдинок свого підопічного з британським чемпіоном

Промоутер українського боксера зробив несподіваний прогноз на бій Усик - Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк прокоментував майбутній мегафайт українського суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 KO) і чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

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"Чи впевнений Усик в перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000% . Безумовно, це буде протистояння навичок і мощі. Не потрібно бути великим філософом, щоб прийти до такого висновку. Подивимося, що спрацює – навички або міць.

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Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко. Він супертяж. Один удар в підборіддя – і суперник впаде. Потрібно тільки донести цей удар, а це вже питання навичок. Так що статися може що завгодно", – сказав промоутер українського боксера в інтерв'ю Boxing UK.

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Нагадаємо, що бій Усик – Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", початок – після 22:00 за Києвом. На кону бою стоятимуть титули WBA, IBF, WBO у суперважкій вазі. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку на нашому сайті.

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 вересня / Фото: Twitter

Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.504, на перемогу Усика – 2.935, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

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