3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Як довго він ховав свій талант. Ексгравець МЮ став у ворота та виграв серію пенальті

Любомир Луканюк
2 грудня, 18:07
Маме Діуф замінив двох віддалених воротарів своєї команди та став героєм Кубка Туреччини

Діуф - чудовий воротар

Матч Кубка Туреччини з футболу між Хатайспором та Еюпспором завершився серією пенальті. Яку виграв Маме Бірам Діуф.

Читайте також: Таких шпаргалок немає навіть у студентів. Англійський воротар вразив винахідливістю

Реклама

Основний час завершився внічию – 1:1, але його не дограв голкіпер Хатайспора Йігітер, який отримав червону картку на 90+4 хвилині. А на 120+1 хвилині другого воротаря господарів поля Бойєра було вилучено.

У підсумку на серію пенальті у ворота Хатайспора став польовий гравець – колишній футболіст Манчестер Юнайтед Діуф. І виграв її!

Реклама

Діуф провів за Манчестер Юнайтед дев'ять матчів у період з 2009 до 2012 року. Нападник також шість років відіграв у Сток Сіті, у складі якого 157 разів вийшов на поле та забив 25 м'ячів.