Як довго він ховав свій талант. Ексгравець МЮ став у ворота та виграв серію пенальті

Діуф - чудовий воротар

Матч Кубка Туреччини з футболу між Хатайспором та Еюпспором завершився серією пенальті. Яку виграв Маме Бірам Діуф.

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Основний час завершився внічию – 1:1, але його не дограв голкіпер Хатайспора Йігітер, який отримав червону картку на 90+4 хвилині. А на 120+1 хвилині другого воротаря господарів поля Бойєра було вилучено.

У підсумку на серію пенальті у ворота Хатайспора став польовий гравець – колишній футболіст Манчестер Юнайтед Діуф. І виграв її!

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Діуф провів за Манчестер Юнайтед дев'ять матчів у період з 2009 до 2012 року. Нападник також шість років відіграв у Сток Сіті, у складі якого 157 разів вийшов на поле та забив 25 м'ячів.