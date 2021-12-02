Как долго он скрывал свой талант. Экс-игрок МЮ стал в ворота и выиграл серию пенальти

Диуф - отличный вратарь

Матч Кубка Турции по футболу между Хатайспором и Эюпспором завершился серией пенальти. Которую выиграл Маме Бирам Диуф.

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Основное время завершилось вничью – 1:1, но его не доиграл голкипер Хатайспора Йигитер, который получил красную карточку на 90+4 минуте. А на 120+1 минуте второй вратарь хозяев поля Бойер был удален.

В итоге, на серию пенальти в ворота Хатайспора стал полевой игрок – бывший футболист Манчестер Юнайтед Диуф. И выиграл ее!

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Диуф провел за Манчестер Юнайтед девять матчей в период с 2009 по 2012 год. Нападающий также шесть лет отыграл в Сток Сити, в составе которого 157 раз вышел на поле и забил 25 мячей.