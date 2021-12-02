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Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
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Ворскла --
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Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
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Порту --
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Спортинг --
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Реал --
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Шахтер --
Шериф --
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Зенит --
Челси --
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Динамо --
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Как долго он скрывал свой талант. Экс-игрок МЮ стал в ворота и выиграл серию пенальти

Любомир Луканюк
2 декабря, 18:07
Маме Диуф заменил двух удаленных вратарей своей команды и стал героем Кубка Турции

Диуф - отличный вратарь

Матч Кубка Турции по футболу между Хатайспором и Эюпспором завершился серией пенальти. Которую выиграл Маме Бирам Диуф.

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Основное время завершилось вничью – 1:1, но его не доиграл голкипер Хатайспора Йигитер, который получил красную карточку на 90+4 минуте. А на 120+1 минуте второй вратарь хозяев поля Бойер был удален.

В итоге, на серию пенальти в ворота Хатайспора стал полевой игрок – бывший футболист Манчестер Юнайтед Диуф. И выиграл ее!

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Диуф провел за Манчестер Юнайтед девять матчей в период с 2009 по 2012 год. Нападающий также шесть лет отыграл в Сток Сити, в составе которого 157 раз вышел на поле и забил 25 мячей.