До сезону готові: Шахтар декласував київську команду

Віцечемпіони України розгромили Оболонь, що виступає в Першій лізі, в останньому контрольному матчі перед стартом нового чемпіонату України

Шахтар святкує перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У Києві на НСК "Олімпійський" донецький Шахтар провів генеральну репетицію напередодні старту нового сезону. Суперником команди Роберто Де Дзербі була київська Оболонь, над якою донеччани здобули перемогу з рахунком 5:0.

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Не зустрівши належного опору, "гірники" ще в першому таймі довели рахунок до розгромного. У дебюті зустрічі у власні ворота забив "пивовар" Осман, потім по одному м'ячу у ворота суперника відправили Соломон, Майкон і Траоре. У другому таймі жирну крапку поставив Артем Бондаренко.

Майкон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У складі Шахтаря відзначимо дебют 17-річного вихованця клубної академії Андрія Булези, який відіграв другий тайм. Також по тайму зіграли літні новачки Марлон, Педріньо і Траоре.

Шахтар – Оболонь – 5 0

Голи: Осман, 8 (авт.), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47

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Шахтар: Трубін (Пятов, 46) – Корнієнко (Булеза, 46), Матвієнко (Вітао, 46), Марлон (Мампассі, 46), Додо (Конопля, 46) – Степаненко (Бондаренко, 46), Майкон (Маркос Антоніо, 46) – Соломон (Мудрик, 46), Алан Патрік (Судаков, 46), Педріньо (Тете, 46) – Траоре (Сікан, 46)

Відеоогляд матчу Шахтар – Оболонь

У першому турі нового чемпіонату України Шахтар зіграє проти Інгульця 24 липня на НСК "Олімпійський".

Раніше повідомлялося, що Шахтар представив нову форму неймовірним шоу: фото і відео .

Шахтар представив нову форму / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"