3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

До ЧС-2022 у Катарі збудували стадіон з унікальним дахом

Любомир Луканюк
1 грудня, 13:25
Арена на 60 000 глядачів побудована у вигляді намету, який протягом століть використовувався кочовими племенами Катару

Стадіон, де пройдуть матчі ЧС-2022 / Фото: REUTERS

У катарському місті Ель-Хаур відкрили стадіон "Аль-Байт", де відбудуться матчі футбольного чемпіонату світу 2022 року.

Арена унікальна – єдина у світі з натяжним дахом.

Реклама

Читайте також: Стадіон із морських контейнерів: у Катарі збудували арену до ЧС-2022

Офіційна церемонія відкриття стадіону відбулася перед матчем Кубка арабських націй, де зустрілися збірні Катару та Бахрейну (1:0).

На святі виступила відома іракська співачка Рахма Ріяд. А завершилося шоу яскравим феєрверком.

Реклама

ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS

Раніше ми писали, що у Досі запустили спеціальний годинник. Він веде зворотній відлік до старту чемпіонату світу, який розпочнеться 21 листопада 2022 року. Вперше мундіаль пройде восени та взимку.

Реклама

ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS