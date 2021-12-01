3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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К ЧМ-2022 в Катаре построили стадион с уникальной крышей

Любомир Луканюк
1 декабря, 13:25
Арена на 60 000 зрителей построена в виде шатра, который на протяжении веков использовался кочевыми племенами Катара

Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

В катарском городе Эль-Хаур открыли стадион "Аль-Бейт", где пройдут матчи футбольного чемпионата мира 2022 года.

Арена уникальна – единственная в мире с натяжной крышей.

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Официальная церемония открытия стадиона состоялась перед матчем Кубка арабских наций, где встретились сборные Катара и Бахрейна (1:0).

На празднике выступила выступила известная иракская певица Рахма Рияд. А завершилось красочное шоу ярким фейерверком.

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ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS

Ранее мы писали, что в Дохе запустили специальные часы. Они ведут обратный отсчет до старта чемпионата мира, который начнется 21 ноября 2022 года. Впервые мундиаль пройдет осенью и зимой.

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ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS