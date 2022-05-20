22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
22 травня 18:00
Арсенал --
Евертон --
22 травня 19:00
Сассуоло --
Мілан --
22 травня 19:00
Інтер --
Сампдорія --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Вади є скрізь! Ексфорвард збірної України назвав слабкі місця команди

Андрій Трофімов
20 травня, 16:18
Андрій Воробей переглянув три товариські поєдинки збірної України та пояснив чому наша команда ще не у своїй оптимальній формі

Воробей проаналізував гру збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України зіграла три контрольні матчі в рамках підготовки до відбору на ЧС-2022. Після чого тренер команди відправив футболістів до дружин.

А колишній форвард національної команди Андрій Воробей розібрав гру нашої команди та розповів про її проблеми.

Реклама

"Як на мене, зараз вади є скрізь, крім воротарської позиції. В атакуючій лінії не вистачає креативу, тонких передач, швидкості мислення. Хлопці повільно пересуваються по полю. В обороні не вистачає зіграності, футболісти не завжди витримують лінію, пасивно діють у відборі, наставник шукає оптимальну пару центральних захисників", – цитує Воробея сайт zbirna.com.

Подивіться, як грала збірна України спаринги у травні.

Боруссія М – Україна:

Реклама

Емполі – Україна:

Рієка – Україна:

Реклама