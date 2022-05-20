Вади є скрізь! Ексфорвард збірної України назвав слабкі місця команди

Воробей проаналізував гру збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України зіграла три контрольні матчі в рамках підготовки до відбору на ЧС-2022. Після чого тренер команди відправив футболістів до дружин.

А колишній форвард національної команди Андрій Воробей розібрав гру нашої команди та розповів про її проблеми.

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"Як на мене, зараз вади є скрізь, крім воротарської позиції. В атакуючій лінії не вистачає креативу, тонких передач, швидкості мислення. Хлопці повільно пересуваються по полю. В обороні не вистачає зіграності, футболісти не завжди витримують лінію, пасивно діють у відборі, наставник шукає оптимальну пару центральних захисників", – цитує Воробея сайт zbirna.com.

Подивіться, як грала збірна України спаринги у травні.

Боруссія М – Україна:

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Емполі – Україна:

Рієка – Україна: