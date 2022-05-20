Изъяны есть везде! Экс-форвард сборной Украины назвал слабые места команды

Воробей проанализировал игру сборной Украины / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины сыграла три контрольных матча в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. После чего тренер команды отправил футболистов к женам.

А бывший форвард национальной команды Андрей Воробей разобрал игру нашей команды и рассказал о ее проблемах.

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"Как по мне, сейчас изъяны есть везде, кроме вратарской позиции. В атакующей линии не хватает креатива, тонких передач, быстроты мышления. Ребята медленно передвигаются по полю. В обороне не хватает сыгранности, футболисты не всегда выдерживают линию, пассивно действуют в отборе, наставник ищет оптимальную пару центральных защитников", – цитирует Воробья сайт zbirna.com.

Посмотрите, как играла сборная Украины спарринги в мае.

Боруссия М – Украина:

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Эмполи – Украина:

Риека – Украина: