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Зґвалтуємо твою дев'ятимісячну дочку: неадекватні фанати погрожують капітанові збірної після поразки

Андрій Трофімов
2 листопада, 20:08
Після поразки Індії Пакистану на чемпіонаті світу з крикету капітану індійської збірної Вірату Кохлі почали надходити погрози у соцмережах. Вони стосувалися його дев'ятимісячної доньки

Капітану збірної Індії з крикету погрожують в соцмережах / Фото: Instagram, REUTERS

Фанати часто приймають поразки улюблених команд близько до серця. Але у випадку з Кохлі вони явно переступили межу.

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Після поразки від Пакистану вболівальники напали з критикою на єдиного мусульманина в індійській команді Мохаммеда Шамі. Вірат Кохлі на правах капітана заступився за партнера, але тільки викликав гнів уболівальників на свою родину.

"Нападати на когось через їхню релігію – найжалюгідніше, що може зробити людина. Це дуже свята та особиста справа", – сказав Кохлі репортерам.

У відповідь неадекватні фанати на сторінці спортсмена у Twitter пригрозили зґвалтувати його дев'ятимісячну доньку. Зазначимо, що дружиною крикетиста є відома індійська актриса Анушка Шарма.

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Комісія у справах жінок Делі закликала поліцію індійської столиці вжити заходів у зв'язку з онлайн-загрозами, пише dailymail.co.uk.

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"Команда тисячі разів змушувала нас пишатися, чому ця поразка викликала таку дурість. Я відправила повідомлення в поліцію Делі, заарештуйте всіх, хто погрожував 9-місячній дівчинці зґвалтуванням!", – закликала голова Комісії Сваті Малівал у Twitter.

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