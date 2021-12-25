Змучений та щасливі: обличчя Шеви та його дітей на Різдво

Шевченко і його молодші сини / Фото: Reuters, Instagram
Андрій Шевченко вирушив на новорічні канікули в зоні вильоту Серії А. Його Дженоа – третя знизу, до рятівного 17-го рядка – п'ять очок.
Не дивно, що в останніх матчах обличчя Шевченка не світилося радістю – українець часом мав вигляд, наче з хреста знятий.
Проте турнірні проблеми володаря "Золотого м'яча"-2004 не позначилися на настрої його дітей. 7-річний Райдер-Габріель і 9-річний Олександр просто світяться від щастя на знімках, які їхня мама, дружина Андрія Крістен, опублікувала у себе у сторіз.
Нагадаємо, як зізнавалася раніше Крістен Пазік, виносити Райдера-Габріеля, названого на честь американського прадіда, виявилося найважче.
"Четверта вагітність була пов'язана з високим ризиком. Мені сказали про це за два тижні до пологів", – розповідала Крістен.
На щастя, пологи минули благополучно, і нині Андрій і Крістен не натішаться хлопцем.
Сини Андрія Шевченка
- Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
- Кристіан Шевченко (13 листопада 2006)
- Олександр Шевченко (01 жовтня 2012)
- Райдер-Габріель Шевченко (06 квітня 2014)
Проте родині Шеви пророкують випробування. Як заявив нещодавно астролог Влад Росс, Шевченко розлучиться і одружиться з українкою.