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Змучений та щасливі: обличчя Шеви та його дітей на Різдво

Андрій Трофімов
25 грудня, 19:21
Володар "Золотого м'яча"-2004 та його сини у різному настрої зустрічають свята

Шевченко і його молодші сини / Фото: Reuters, Instagram

Андрій Шевченко вирушив на новорічні канікули в зоні вильоту Серії А. Його Дженоа – третя знизу, до рятівного 17-го рядка – п'ять очок.

Не дивно, що в останніх матчах обличчя Шевченка не світилося радістю – українець часом мав вигляд, наче з хреста знятий.

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Проте турнірні проблеми володаря "Золотого м'яча"-2004 не позначилися на настрої його дітей. 7-річний Райдер-Габріель і 9-річний Олександр просто світяться від щастя на знімках, які їхня мама, дружина Андрія Крістен, опублікувала у себе у сторіз.

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Нагадаємо, як зізнавалася раніше Крістен Пазік, виносити Райдера-Габріеля, названого на честь американського прадіда, виявилося найважче.

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"Четверта вагітність була пов'язана з високим ризиком. Мені сказали про це за два тижні до пологів", – розповідала Крістен.

На щастя, пологи минули благополучно, і нині Андрій і Крістен не натішаться хлопцем.

Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

Сини Андрія Шевченка

  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Кристіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Олександр Шевченко (01 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (06 квітня 2014)

Проте родині Шеви пророкують випробування. Як заявив нещодавно астролог Влад Росс, Шевченко розлучиться і одружиться з українкою.

Шеві пророкують успіх з Дженоа і розлучення / Фото: Колаж: Сьогодні