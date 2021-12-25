26 декабря 17:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лестер --
26 декабря 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00 Онлайн
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30 Онлайн
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Измученный и счастливые: лица Шевы и его детей на Рождество

Андрей Трофимов
25 декабря, 19:21
Обладатель "Золотого мяча"-2004 и его сыновья в разном настроении встречают праздники

Шевченко и его младшие сыновья / Фото: Reuters, Instagram

Андрей Шевченко ушел на новогодние каникулы в зоне вылета Серии А. Его Дженоа – третья с конца, до спасительного 17-го места – пять очков.

Неудивительно, что в последних матчах лицо Шевченко не светилось радостью – украинец выглядел порой, словно с креста снятый.

Реклама

Тем не менее турнирные проблемы обладателя "Золотого мяча"-2004 никак не отразились на настроении его детей. 7-летний Райдер-Габриэль и 9-летний Александр просто светятся от счастья на снимках, которые их мама, супруга Андрея Кристен, опубликовала у себя в сториз.

Реклама

Напомним, как признавалась ранее Кристен Пазик, выносить Райдера-Габриэля, названного в честь американского прадеда, оказалось труднее всего.

Реклама

"Четвертая беременность была связана с высоким риском. Мне сказали об этом за две недели до родов", – говорила Кристен.

Благо, роды прошли благополучно, и сейчас Андрей и Кристен не нарадуются парнем.

Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram

Сыновья Андрея Шевченко

  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (01 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (06 апреля 2014)

Тем не менее семье Шевы предрекают испытания. Как заявил недавно астролог Влад Росс, Шевченко разведется и женится на украинке.

Шевченко сулят успех с Дженоа и развод с женой / Фото: Коллаж: Сегодня