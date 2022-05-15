Італія – Канада: де дивитись матч ЧС-2022 з хокею

Італія vs Канада / Фото: Колаж: Сьогодні
У неділю, 15 травня, відбудуться поєдинки другого туру чемпіонату світу з хокею. У групі А зіграють Італія та Канада.
Матч розпочнеться у 12:20 за київським часом. Поєдинок у прямому ефірі в Україні покаже телеканал Sport1 HD.
Нагадаємо, що в першому турі італійці програли Швейцарії – 2:5.
А канадці обіграли німців – 5:3.
Хто фаворит
Аналітики букмекерських контор не бачать шансів на перемогу збірної Італії. Канада – беззастережний фаворит поєдинку.
Котирування на основний час:
Перемога Канада – 1.01
Нічия – 25.00
Перемога Італія – 50.00
Досягнення
Збірна Італії вперше виступила на ЧС з хокею у 1930 році. Найвищим досягненням збірної стало 4 місце на чемпіонаті світу 1953 року (1 в групі B).
Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі "Кленових листів" 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.
Крім того канадці 15 разів ставали срібними призерами та 9 разів бронзовими.
Турнірне становище у групі А
Збірна Канади після першого туру посідає третє місце, а італійці знаходяться біля самої зони вильоту на 7-му місці. Зазначимо, що перші чотири команди групи виходять до 1/4 фіналу, а остання команда групи вилітає до дивізіону 1А.