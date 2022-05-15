28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
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Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
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Италия – Канада: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Сергей Шаховец
15 мая, 11:16
Во втором туре мирового первенства фавориты турнира канадцы сыграют с итальянцами. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

Италия vs Канада / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 15 мая, состояться поединки второго тура чемпионата мира по хоккею. В группе А сыграют Италия и Канада.

Матч начнется в 12:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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ИТАЛИЯ – КАНАДА: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, что в первом туре итальянцы проиграли Швейцарии 2:5, а канадцы обыграли немцев – 5:3.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор не видят шансов на победу у сборной Италии. Канада – безоговорочный фаворит поединка.

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Котировки на основное время:

Победа Канада – 1.01
Ничья – 25.00
Победа Италия – 50.00

Достижения

Сборная Италии впервые выступила на ЧМ по хоккею в 1930 году. Наивысшим достижением сборной стало 4-е место на чемпионате мира 1953 года (1-е в группе B).

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Канада – самая титулованная сборная мира. В активе кленовых листьев 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.

Кроме того канадцы 15 раз становились серебряными призерами и 9 раз бронзовыми.

Турнирное положение в группе А

Сборная Канады после первого тура занимает третье место, а итальянцы находятся у самой зоны вылета на 7-м месте. Отметим, что первые четыре команды группы выходят в 1/4 финала, а последняя команда группы вылетает в дивизион 1А.