Італія – Англія: відео голів, серія пенальті та огляд фіналу Євро-2020!

11 липня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні за головний трофей чемпіонату боролися італійці та англійці, яких гнала вперед своя публіка. Але свято прийшло на Апенніни

Італія проти Англії в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Останній бій на футбольному Євро-2020. За іронією долі фіналу на "Вемблі" дісталися найбільш видовищна збірна чемпіонату Італія і аж надто прагматична Англія. До цього поєдинку команда Манчіні підійшла з безпрограшною серією в 33 зустрічі, але швидко пропустила. Однак зрівняла рахунок 1:1 і виграла трофей в серії пенальті!

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Тиск на збірну Англії, яка вперше грає у фіналі Євро-2020, був просто шаленим. До спортсменів зверталися члени королівської сім'ї та селебриті. Багато фанатів "Трьох левів" почали святкувати ще до початку матчу. Тому, коли підопічні Саутгейта відкрили рахунок вже на другій хвилині, стадіон просто вибухнув – 1:0.

Люк Шоу, власне, розпочав контратаку своєї команди, а потім відправив м'яч у сітку воріт. Тріпп'є навісив на дальню штангу на Шоу, який у дотик пробив Доннарумі, що не відреагував як слід.



Фото Reuters

Після цього англійці заспокоїлися і віддали ініціативу "Скуадрі Адзуррі", яка шукала щастя біля чужих воріт до середини другого тайму. За цей час небезпечно пробивав зі штрафних Лоренцо Інсіньє, дуже близький до голу був К'єза, який накручував всю оборону "Трьох Левів", але не міг пробити Пікфорда.

Дивіться огляд першого тайму

І ось нарешті на 67-й хвилині Італія більш ніж заслужено зрівняла рахунок. Верратті після кутового пробив головою в штангу, а досвідчений Бонуччі добив м'яч у сітку – 1:1.

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Більше в основний час команди не забивали, і матч перетік овертайм. Ось тільки Італії довелося провести його без травмованого К'єзи. Додатковий час вийшов дуже видовищним, з небезпечними моментами, але без голів. І долю чемпіонату вирішила серія пенальті.

І так склалося, що ні Рашфорд, ні Санчо, яких випустили спеціально під серію 11-метрових, не реалізували свої можливості. А вирішальний пенальті не забив Сака. При цьому два удари потягнув воротар Італії Джанлуїджі Доннарума, який став MVP турніру. У майбутніх чемпіонів помилилися Жоржиньо і Белотті.

Італія виграла чемпіонат Європи вперше з 1968 року! І стала першою командою, яка виграла на чемпіонаті Європи дві серії пенальті поспіль!

Цікаво, що після перемоги на домашньому ЧС-1966 англійці п'ять разів поступалися в півфіналах великих міжнародних турнірів: на Євро в 1968-му і 1996-му, на ЧС у 1990-му і 2018-му, а також у Лізі націй УЄФА-2019. Але в плей-оф Євро-2020 вони по черзі здолали Німеччину, Україну і Данію і тепер за крок від трофею.

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Італія стала чемпіоном Європи в 1968 році, після чого програвала фінали ЧЄ в 2000-му і 2012-му. Правда, відтоді італійці виграли два чемпіонати світу із чотирьох.

Футболісти збірної Італії виконують гімн перед грою / Фото: Reuters

Раніше ми розповідали про підлі прийоми фанів Англії напередодні фіналу чемпіонату Європи-2020 у Лондоні.