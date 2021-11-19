Історія однієї фотографії. Футболіст врізав уболівальнику ударом з кунг-фу. Що він йому сказав?

Найзнаменитіший удар Еріка Кантона / Фото: Twitter

Більшість бачила знамените фото, на якому Кантона знятий у стрибку у бік уболівальника. Що ж сталося перед цим?

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25 січня 1995 року Манчестер Юнайтед зустрічався з Крістал Пелас. Еріка щільно опікали захисники, що не на жарт розлютило француза.

На початку другого тайму його нерви не витримали і вже сам Кантона вдарив опонента, але тієї ж миті побачив перед собою червону картку.

Дорогою до роздягальні Кантона почув фразу від уболівальника Меттью Сіммонса, який спеціально спустився з 9-го ряду: "Вали до своєї Франції, грьобаний виродок! Вали, ти чуєш, мудак?!"

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Вона спрацювала на Еріка як червона ганчірка на бика. Футболіст кинувся на горе-вболівальника та врізав йому у стрибку ногою. На щастя, конфлікт вдалося швидко погасити, а розлюченого Кантона відвести в роздягальню.

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За підсумками розгляду справи Кантона отримав два тижні в'язниці, та адвокату вдалося змінити вирок на 120 годин виправних робіт.

Клуб оштрафував гравця на 20 тисяч фунтів, ще 10 тисяч він виплатив Футбольній асоціації і до того ж отримав заборону грати до жовтня.

Проте думка громадськості на цей інцидент розділилася. Одні захищали вболівальника, інші виправдовували футболіста. Сам же Кантона не надто каявся після цього випадку.