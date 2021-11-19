История одной фотографии. Футболист врезал болельщику ударом из кунг-фу. Что он ему сказал?

Самый знаменитый удар Эрика Кантона / Фото: Twitter

Многие видели знаменитое фото, на котором Кантона запечатлен в прыжке в сторону болельщика. Что же произошло перед этим?

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25 января 1995 года Манчестер Юнайтед встречался с Кристал Пэлас. Эрика плотно опекали защитники, что не на шутку разозлило француза.

В начале второго тайма его нервы не выдержали и уже сам Кантона ударил оппонента, но тут же увидел перед собой красную карточку.

По дороге в раздевалку Кантона услышал фразу от болельщика Мэттью Симмонса, который специально спустился с 9-го ряда: "Вали в свою Францию, гребаный ублюдок! Проваливай, ты слышишь, мудак?!"

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Она сработала на Эрика как красная тряпка на быка. Футболист бросился на горе-болельщика и врезал ему в прыжке ногой. К счастью, конфликт удалось быстро погасить, а разъяренного Кантона увести в раздевалку.

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По итогам разбирательств Кантона получил две неделю тюрьмы, но адвокату удалось изменить заключение на 120 часов исправительных работ.

Клуб оштрафовал игрока на 20 тысяч фунтов, еще 10 тысяч он выплатил Футбольной ассоциации и ко всему прочему получил запрет играть до октября.

Тем не менее, мнение общественности на этот инцидент разделилось. Одни защищали болельщика, другие оправдывали футболиста. Сам же Кантона не сильно раскаивался после этого случая.