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Історичне рішення: трансгендерів пустили в фігурне катання

Любомир Луканюк
14 серпня, 22:09
У змаганнях з фігурного катання тепер зможуть брати участь трансгендери. Для цього їм всього лише потрібно виконати кілька умов

Революція у фігурному катанні / Фото: AFP

Міжнародний союз ковзанярів дозволив трансгендерам переходити з однієї категорії фігурного катання в іншу. Однак для цього їм потрібно виконати ряд умов.

Спортсмени, які змінюють жіночу стать на чоловічу, мають право змагатися в чоловічій категорії без обмежень – за умови подання письмової та власноруч підписаної заяви про те, що їх гендерна ідентичність є чоловічою.

Фігуристам, що змінюють чоловічу стать на жіночу, для участі в змаганнях серед жінок недостатньо тільки заявити про свою гендерну ідентичність. Крім цього, протягом мінімум 12 місяців до першого змагання і в період змагань загальний рівень тестостерону у них повинен становити нижче 5 нмоль/л. Якщо тест покаже, що ця умова не дотримана, фігурист на 12 місяців відсторонюється від участі в турнірах серед жінок. Також протягом чотирьох років після оголошеної зміни статі він не зможе брати участі в змаганнях серед чоловіків, повідомляє Терикон.

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Раніше ми писали, що перша спортсменка-трансгендер провалилася на Олімпіаді. Важкоатлетка Лорел Хаббард з Нової Зеландії зайняла останнє місце в категорії понад 87 кг, проваливши всі свої спроби.

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