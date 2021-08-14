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Мариуполь --
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Историческое решение: трансгендеров пустили в фигурное катание

Любомир Луканюк
14 августа, 22:09
В соревнованиях по фигурному катанию теперь смогут участвовать трансгендеры. Для этого им всего лишь нужно выполнить несколько условий

Революция в фигурном катании / Фото: AFP

Международный союз конькобежцев разрешил трансгендерам переходить из одной категории фигурного катания в другую. Однако для этого им нужно выполнить ряд условий.

Спортсмены, сменяющие женский пол на мужской, имеют право соревноваться в мужской категории без ограничений – при условии предоставления письменного и собственноручно подписанного заявления о том, что их гендерная идентичность является мужской.

Фигуристам, меняющие мужской пол на женский, для участия в соревнованиях среди женщин недостаточно только заявить о своей гендерной идентичности. Кроме этого, в течение минимум 12 месяцев до первого состязания и в период соревнований общий уровень тестостерона у него должен составлять ниже 5 нмоль/л. Если тест покажет, что данное условие не соблюдено, фигурист на 12 месяцев отстраняется от участия в турнирах среди женщин. Также в течение четырех лет после объявленной смены пола он не сможет принимать участия в соревнованиях среди мужчин, сообщает Террикон.

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Ранее мы писали, что первая спортсменка-трансгендер провалилась на Олимпиаде. Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии заняла последнее место в категории свыше 87 кг, провалив все свои попытки.

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