Історичний успіх! Український клуб здобув першу перемогу у Лізі чемпіонів

Перша перемога Житлобуду-1 у Лізі чемпіонів / Фото: UEFA.com

Чемпіон України потрапив до 16-ти команд, які пробилися у прем'єрний груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд. У попередніх турах харків'янки поступилися Реалу (0:1) та ПСЖ (0:5) та зіграли внічию з Брейдабліком (0:0).

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У виїзному поєдинку з Брейдабліком українки записали до свого активу перші забиті м'ячі та першу перемогу.

На 42-й хвилині матчу Юлія Шевчук замкнула чудову передачу Ольги Овдійчук на далеку стійку, а на 74-й хвилині вже сама Овдійчук відзначилася просто неймовірним голом. Метрів із 30-ти вона закинула м'яч за комір воротарю ісландської команди та подвоїла перевагу гостей.

В результаті 2:0 – перемога Житлобуду-1, яка залишає харків'янам надію на вихід у наступний етап змагань.

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Жіноча Ліга чемпіонів

Група В

4 тур

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Брейдаблік – Житлобуд-1 – 0:2

Голи: Шевчук, 42 (0:1). Овдійчук, 74 (0:2).