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5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Історична перемога! Фіни побили росіян у фіналі Олімпіади-2022

Олександр Трикіша
20 лютого, 08:44
Збірна Фінляндії вперше в історії здобула золоті медалі у змаганні з хокею на Олімпійських іграх. У фіналі Ігор-2022 у Пекіні фіни обіграли команду РОК

Фінляндія стала Олімпійським чемпіоном по хокею / Фото: REUTERS

Фіни були фаворитами зустрічі, але дозволили росіянами першими відкрити рахунок, коли на 7-й хвилині першого періоду відзначився Михайло Григоренко.

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Відігратися Суомі змогли лише у другому періоді – відзначився Вілле Покка, а на початку третього періоду Ханнес Бьорнінен вивів Фінляндію вперед.

Як росіяни не намагалися, але відігратися вони не змогли. Фінляндія вперше в історії взяла золото Олімпійських ігор. До цього фіни двічі програвали у фіналі та чотири рази брали бронзу.

Радість Фінляндії після фінальної сирени:

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Зазначимо, що бронзовими призерами Олімпіади-2022 стали словацькі хокеїсти. Раніше ми опублікували відео, як хокеїсти Словаччини обмивають бронзу Олімпіади.