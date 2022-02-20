Історична перемога! Фіни побили росіян у фіналі Олімпіади-2022

Фінляндія стала Олімпійським чемпіоном по хокею / Фото: REUTERS

Фіни були фаворитами зустрічі, але дозволили росіянами першими відкрити рахунок, коли на 7-й хвилині першого періоду відзначився Михайло Григоренко.

Читайте також: "Розбийте цих комунацьких ублюдків": як американські студенти знищили СРСР

Реклама

Відігратися Суомі змогли лише у другому періоді – відзначився Вілле Покка, а на початку третього періоду Ханнес Бьорнінен вивів Фінляндію вперед.

Як росіяни не намагалися, але відігратися вони не змогли. Фінляндія вперше в історії взяла золото Олімпійських ігор. До цього фіни двічі програвали у фіналі та чотири рази брали бронзу.

Радість Фінляндії після фінальної сирени:

Реклама

Зазначимо, що бронзовими призерами Олімпіади-2022 стали словацькі хокеїсти. Раніше ми опублікували відео, як хокеїсти Словаччини обмивають бронзу Олімпіади.