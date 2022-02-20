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5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Историческая победа! Финны побили русских в финале Олимпиады-2022

Александр Трикиша
20 февраля, 08:44
Сборная Финляндии впервые в истории завоевала золотые медали в соревновании по хоккею на Олимпийских играх. В финале Игр-2022 в Пекине финны обыграли команду РОК

Финляндия стала олимпийским чемпионом по хоккею / Фото: REUTERS

Финны были фаворитами встречи, но позволили россиянами первыми открыть счет, когда на 7-й минуте первого периода отличился Михаил Григоренко.

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Отыграться Суоми смогли только во втором периоде – отличился Вилле Покка, а в самом начале третьего периода Ханнес Бьорнинен вывел Финляндию вперед.

Как россияне не пытались, но отыграться они уже не смогли. Финляндия впервые в истории взяла золото Олимпийских игр. До этого финны дважды проигрывали в финале и четыре раза брали бронзу.

Радость Финляндии после финальной сирены:

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Отметим, что бронзовыми призерами Олимпиады-2022 стали словацкие хоккеисты. Ранее мы опубликовали видео, как хоккеисты Словакии обмывают бронзу Олимпиады.