Стікає кров'ю: тхеквондиста з Олімпіади побили наркомани

Ірландець Джек Вуллі / Фото: Reuters, Instagram

Джек Вуллі став першим в історії тхеквондистом з Ірландії, який взяв участь в Олімпійських іграх. Правда, в Токіо він уже в 1/16 фіналу поступився Лукасу Гусману з Аргентини.

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А по поверненню на батьківщину його чекала серйозніша бійка в Дубліні, що завершилася госпіталізацією спортсмена. Хоча все могло взагалі закінчитися для нього трагедією.

"Я пішов повечеряти з другом. Потім зайшли до бару, випили. А потім, прямуючи вздовж річки, ми потрапили на банду з 8-12 хлопців і дівчат років 20-ти, наркоманів, які люто нападали на всіх, хто потрапляв їм під руку. Дісталося і мені – отримав удар у рот", – написав Джек Вуллі у себе в Instagram

"На щастя, мені вдалося залишитися при свідомості і викликати швидку. Мені ще пощастило. Як я чув, одна людина, яка отримала там ножове поранення, померла"

"Мені ж наклали тимчасові шви, і мене чекає пластична операція на ротовій порожнині", – розповів тхеквондист

"Що за день!" – додав з іронією Джек Вуллі, опублікувавши фото, на яких він стікає кров'ю після нападу

Раніше ми писали, що невідомі образили в Києві олімпійського чемпіона Жана Беленюка, закликавши того "валити до Африки".