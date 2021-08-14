Истекает кровью: тхэквондиста с Олимпиады избили наркоманы

Ирландец Джек Вулли / Фото: Reuters, Instagram

Джек Вулли стал первым в истории тхэквондистом из Ирландии, который принял участие в Олимпийских играх. Правда, в Токио он уже в 1/16 финала уступил Лукасу Гусману из Аргентины.

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А по возвращению на родину его ждала более серьезная драка в Дублине, завершившаяся госпитализацией спортсмена. Хотя все могло вообще закончиться для него трагедией.

"Я отправился поужинать с моим другом. Затем зашли в бар, выпили. А потом, направляясь вдоль реки, мы попали на банду из 8-12 парней и девушек лет 20-ти, наркоманов, которые яростно нападали на всех, кто попадался им под руку. Досталось и мне – получил удар в рот", – написал Джек Вулли у себя в Instagram

"К счастью, мне удалось остаться в сознании и вызвать скорую. Мне еще повезло. Как я слышал, один человек, получивший там ножевое ранение, умер"

"Мне же наложили временные швы, и предстоит пластическая операция на ротовой полости", – рассказал тхэквондист

"Что за день!" – добавил с иронией Джек Вулли, опубликовав фото, на которых он истекает кровью после нападения

Ранее мы писали, что неизвестные оскорбили в Киеве олимпийского чемпиона Жана Беленюка, призвав того "валить в Африку".